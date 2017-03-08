Затриманих у Москві учасниць акції до 8 березня відпустили з поліції

Затриманих у столиці Росії Москві учасниць акції до Міжнародного жіночого дня та журналістів поліція відпустила. Про це повідомляє портал «ОВД-інфо».

За даними видання, поліція провела з затриманими профілактичну бесіду, у кількох людей зняли відбитки пальців. Протоколи про порушення не складали.

Раніше цього дня у Москві затримали 4 учасниць акції з нагоди Міжнародного жіночого дня, які вивісили на кремлівській стіні транспарант «200 років чоловіки при владі. Геть!», а також фотографа і двох журналістів.