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08 Березень 2017, Київ 16:09
Новини | Міжнародні

Затриманих у Москві учасниць акції до 8 березня відпустили з поліції

Кремлівська стіна, архівне фото

Кремлівська стіна, архівне фото

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Затриманих у столиці Росії Москві учасниць акції до Міжнародного жіночого дня та журналістів поліція відпустила. Про це повідомляє портал «ОВД-інфо».

За даними видання, поліція провела з затриманими профілактичну бесіду, у кількох людей зняли відбитки пальців. Протоколи про порушення не складали.

Раніше цього дня у Москві затримали 4 учасниць акції з нагоди Міжнародного жіночого дня, які вивісили на кремлівській стіні транспарант «200 років чоловіки при владі. Геть!», а також фотографа і двох журналістів.

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