Поліція: після феміністичного маршу у Києві складено 4 адмінпротоколи

Під час феміністичного маршу 8 березня у Києві 4 осіб було доправлено у поліцію, на них складені адміністративні протоколи. Про це у коментарі Радіо Свобода повідомила начальник управління комунікації Головного управління Національної поліції у Києві Оксана Блищик.

За її словами, особи всіх встановлені, адмінпротоколи складені за ст.173 Кодексу про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

У Києві з нагоди Міжнародного жіночого дня у середу пройшли феміністичним маршем. Метою акції, як заявляли її організатори, було виступити проти інституційного насильства над жінками.

Під час ходи поліція затримала кількох людей, які мали при собі пляшки з кефіром і зеленкою. Декого з активістів затримані встигли облити зеленкою.