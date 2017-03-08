Україна надасть суду в Гаазі матеріали листування з Росією щодо порушень конвенцій

Україна надасть Міжнародному суду ООН матеріали листування з Росією щодо порушень конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це заявив представник української сторони Девід Зіонц сьогодні у суді.

За його словами, Україна постійно порушували питання про дотримання Росією норм міжнародних конвенцій.

Також сьогодні у ході засідання голова делегації України заступник міністра закордонних справ з євроінтеграції Олена Зеркаль закликала Міжнародний суд в Гаазі на час розгляду справи «Україна проти Росії» запровадити низку термінових заходів, зокрема, Росія має припинити й утримуватися від актів політичних і культурних заборон проти кримських татар і українців в Криму.

Напередодні звинувачення української сторони у суді в Гаазі були заперечені представниками Росії.

6 березня у Міжнародному суді (Гаага, Нідерланди) – головному судовому органі ООН – розпочалися публічні слухання за позовом України проти Росії. Україна просить Міжнародний суд ООН про тимчасові заходи на час розгляду справи.

Серед них – домогтися від Росії негайно припинити матеріальну й іншу підтримку «груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні», і вчинити тиск на такі групи, щоб вони надалі не здійснювали таких актів, а також утриматися від дискримінації у Криму, зокрема, зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».