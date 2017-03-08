У Дніпрі з нагоди 8 березня провели акцію стосовно протидії насильству щодо жінок

У Дніпрі у центрі міста, на Європейській площі, з нагоди 8 березня жінки провели акцію за свої права – проти домашнього насилля з боку чоловіків та на підтримку ратифікації Україною Стамбульської конвенції (Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами). Захід зібрав два десятка учасниць.

У руках вони тримали плакати з написами «Кухня і врода – ще не свобода!», «За життя без насилля і стереотипів».

Учасниці акції скандували: «Квіти – клумбам, права – жінкам!», «Спершу – права, потім – привітання!», «Конвенція в подарунок!»

За словами учасниць акції, вони не святкують 8 березня в загальноприйнятому з радянських часів сенсі «як свято тюльпанів і шоколаду», для них цей день – ще один привід нагадати владі й суспільству про дотримання прав жінок, гендерну рівність, необхідність протидії насиллю щодо жінок.

За даними однієї з організаторок Ольги Полякової, із відповіді на свій інформаційний запит до правоохоронців, активістки дізнались, що щодня на Дніпропетровщині до поліції зі скаргами на домашню тиранію звертається близько 29 жінок.

«У більшості випадків правоохоронці приїздять на місце, вгамовують домашнього тирана і все. Далі жінка продовжує потерпати від домашнього насилля. Домашніми тиранами найчастіше є чоловіки або ж партнери жінок, з якими вони живуть разом, не рідкісні випадки, коли жінка потерпає від свого батька або навіть дідуся», – сказала в коментарі Радіо Свобода Ольга Полякова.

За її словами, головна мета акції була просвітницька: дніпрянам та дніпрянкам роздавали символічні вітальні листівки «з 8 березня – Міжнародним днем прав жінок» та розповідали про положення Стамбульської конвенції. Реакція перехожих була різною – від підтримки до нерозуміння і несприйняття.

За словами учасниць, Стамбульську конвенцію Україна мала ратифікувати ще майже 6 років тому, але досі не зробила цього.

«Ми вимагаємо ратифікації Стамбульської конвенції, оскільки саме цей міжнародний документ спонукатиме державу виробляти цілісну скоординовану політику протидії домашньому насильству; розробляти форми співпраці з жіночими громадськими організаціями, збирати та аналізувати статистичні дані. Наразі ратифікація Конвенції блокується депутатами Верховної Ради», – зазначали учасниці.

У листопаді 2016 року Верховна Рада України відклала ратифікацію Стамбульської конвенцію проти насильства до жінок і домашнього насильства і відправила відповідний законопроект на доопрацювання в профільний комітет.

Стамбульська конвенція була підписана від імені України 7 листопада 2011 року. За словами експертів, необхідність її ратифікації зумовлена перспективою набуття Україною членства в Європейському союзі та наближенням чинного законодавства України до законодавства ЄС, а також пов’язана із зобов’язаннями України перед Радою Європи.