Афганістан: щонайменше 30 людей загинули внаслідок нападу на госпіталь в Кабулі

Міністерство оборони Афганістану заявляє, що понад 30 людей загинули і десятки отримали поранення в результаті нападу 8 березня на військовий госпіталь в Кабулі.

Чиновники повідомили, що троє невідомих в білих халатах почали стріляти після того, як терорист-смертник підірвав себе біля заднього входу в об’єкт, який розташований недалеко від двох цивільних лікарень в дипломатичному кварталі Кабула, який перебуває під посиленою охороною

Чиновники спочатку повідомляли, що щонайменше три людини були вбиті.

«Понад 30 були вбиті і більше 50 отримали поранення», – сказав Давлат Вазірі, прес-секретар міністерства оборони.

Він сказав, що напад спровокував поверховий бій з силами безпеки, який тривав протягом кількох годин.

У міністерстві охорони здоров’я країни повідомили, що нападники були одягнені як медики, вони були вбиті після того, як спецназ висадився на даху лікарні з військового вертольота.

Угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад.