Росія: у Петербурзі затримали учасниць феміністичної акції

У Росії у Санкт-Петербурзі на Невському проспекті поліція затримала вісім учасниць феміністичної акції. Про це повідомив фотограф Давид Френкель в своєму twitter.

За даними видання «Росбалт», в акції брали участь близько 50 активісток.

Вони встановили ляльку із зображенням дівчини-ніндзі, відриває голову представникам держави і церкви. Учасниці акції скандували на адресу поліції: «Хоч би раз вчинили по совісті».

Раніше в середу в Москві поліція затримала активісток, які вивісили на кремлівській стіні транспарант «200 років чоловіки при владі. Геть!». Пізніше активісток відпустили з поліції.

Міжнародний жіночий день – щорічне свято, що відзначається 8 березня. Вперше святкувалося в 1909 році в США з ініціативи Соціалістичної партії Америки. Відзначалося в СРСР і країнах радянського блоку як державне свято, в багатьох із них це свято залишилося таким дотепер. 1977 року за радянської ініціативи Організація Об’єднаних Націй оголосила 8 березня Міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир.