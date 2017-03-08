Жебрівський: електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновили

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що відновлено електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

За його словами, через годину-півтори вода надійде до міських резервуарів Авдіївки.

«Зранку працівники станції у супроводі вибухотехніків та представників СЦКК і ОБСЄ зайшли на ДФС, провели усі необхідні роботи з підключення і запустили станцію в роботу», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Жебрівський також зауважив, що ремонтникам підприємства «Вода Донбасу» поки що не надали можливості оглянути пошкоджені ділянки водогону до Авдіївки.

Крім того, про відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції також повідомляють сайти сепаратистів.

5 березня у результаті обстрілів знову сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач біля Авдіївки. Це призвело до припинення електропостачання міста та Донецької фільтрувальної станції, що подає у місто воду. ДФС розташована між Авдіївкою та Ясинуватою.

7 березня Жебрівський повідомив про відновлення в Авдіївці лінії електропостачання.