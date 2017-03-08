Волинець: унаслідок викиду вугілля на шахті на Донеччині загинув гірник

Голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомляє про викид вугілля на шахті «Центральна» у Донецькій області, унаслідок чого один гірник загинув. Про це Волинець написав на своїй сторінці у «Фейсбуці».

«О 14:00 стався викид вугілля. Загинув робітник очисного забою. Гірничо-рятувальна служба робить все, щоб дістати тіло гірника», – зазначив він.

Факт викиду вугілля в ефірі телеканалу «112 Україна» підтвердив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Він, однак, не надав інформації про постраждалих.

Шахта «Центральна» розташована у Торецьку Донецької області.