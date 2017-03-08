На Донбасі бойовики обстріляли волонтерів біля Зайцева, є поранені – речниця 72-ї бригади

Підтримувані Росією бойовики обстріляли українських волонтерів біля Зайцева Донецької області, повідомила прес-офіцер 72-ї окремої механізованої бригади Олена Мокренчук.

«15 хвилин тому екіпаж Юлі Толмачової в районі Зайцева був розстріляний снайперами, били з великого калібру розривними, вона і її водій отримали поранення, але живі. Зараз медики проводять водієві операцію і готують борт в госпіталь», – написала Мокренчук на своїй сторінці у Facebook.

Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Сепаратисти цих заяв наразі не коментують, також не повідомляють про оперативну ситуацію на території, яку вони контролюють.

Збройний конфлікт на сході України триває від квітня 2014 року. Влада України оголосила про проведення там антитерористичної операції проти підтримуваних Росією сепаратистів. Влада Росії неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі. Частину Донецької та Луганської областей, зокрема міста Донецьк і Луганськ, контролюють проросійські бойовики.

За даними ООН, від початку конфлікту на сході України у квітні 2014 року там загинули майже 10 тисяч людей.