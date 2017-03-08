Німецька прокуратура перевірить дані WikiLeaks про «таємний штаб ЦРУ» у Франкфурті

Федеральна прокуратура Німеччини перевірить оприлюднену проектом WikiLeaks інформацію про те, начебто Центральне розвідувальне управління США мало секретний штаб у консульстві США у Франкфурті-на-Майні. Агентство Reuters посилається на речника прокуратури, який заявив у коментарі журналістам, що якщо прокуратура знайде підтвердження оприлюдненій інформації, то ініціюватиме слідство.

Як зазначили агентству в Міністерстві закордонних справ Німеччини, Берлін контактував із Вашингтоном щодо оприлюднених документів.

Напередодні сайт проекту WikiLeaks, що публікує, як стверджується, викрадені конфіденційні й таємні електронні документи інших держав чи осіб, оприлюднили, як там заявляють, тисячі документів про діяльність Центру кібернетичної розвідки Центрального розвідувального управління США. Один із таких осередків кіберрозвідки, як стверджують у WikiLeaks, міг бути й у консульстві США у Франкфурті.

У WikiLeaks заявили, що ЦРУ нещодавно втратило контроль за великим обсягом своїх хакерських інструментів і пов’язаної з цим документації.

В американському відомстві оприлюднену інформацію наразі не коментували.