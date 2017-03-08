В Адміністрації президента спростували заяву Саакашвілі про «темники»

Завідувач відділу головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Володимир Горковенко спростовує заяву колишнього голови Одеської обласної адміністрації Міхеїла Саакашвілі про те, що адміністрація поширює серед засобів інформації вказівки щодо дискредитації політика. Про це Горковенко написав на своїй сторінці у «Фейсбуці».

«Як керівник одного з департаментів Головного департаменту інформполітики АПУ хочу заявити: поширена Михайлом Саакашвілі інформація про себе недалека від правди. Але її не вигадують на Банковій. Всі заяви про темники – це цілковита маячня та самопіар цього політика, аби зайвий раз привернути до себе увагу», – зазначив Горковенко.

8 березня Міхеїл Саакашвілі на своїй сторінці у «Фейсбуці» написав, нібито Адміністрація президента України роздала «всім підконтрольним ЗМІ, ботам і спікерам від БПП» вказівки про його дискредитацію.

Заяви обох сторін не підтверджені з інших джерел.