Глава УГКЦ Святослав (Шевчук): я не є феміністом, але гідність чоловіка і жінки є однаковими

Кожен день є гарною нагодою, щоб виявити свою повагу до жінки, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода глава Українсько-католицької церкви Святослав (Шевчук).

Він відкинув і феміністичні теорії, і відзначення 8 березня як свята.

«Я не є феміністом, тому що ця теорія протиставляє статі.Натомість відповідно до християнської антропології гідність чоловіка і жінки є абсолютно однакова, тому що вона базується на факті сотворення і чоловіка, і жінки на образ і подобу Божу.Але також ми вирімо, що чоловік і жінка сотворені для єдності, не для протиставлення», – зауважив Святослав (Шевчук) у розмові в празькій студії Радіо Свобода.

«Ми не святкуємо день 8 березня, але я думаю, що кожен день є гарною нагодою, щоб виявити повагу до жінки, зокрема до жінки-матері.Не можна лише на плечі жінки звалювати завдання плекати і виховувати дітей. Більше того, рівень культури того чи іншого народу визначається рівнем поваги до жінки», – додав представник греко-католиків.

8 березня у багатьох країнах світу відзначають Міжнародний день жінок, якщо одні святкують, то інші виходять на марші за рівні права і проти дискримінації.

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) перебуває в Празі з 7 по 9 березня для зустрічей з місцевою українською громадою, духовними лідерами і високопосадовцями Чеської Республіки.