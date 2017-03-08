Штаб: на Донбасі з боку бойовиків зафіксовані 29 обстрілів, втрат серед військових немає

У штабі АТО заявляють, що на Донбасі сьогодні з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксовані 29 обстрілів, втрат серед українських військових немає.

Як повідомляє прес-центр штабу, обстріли зафіксовані на всіх напрямках.

За даними штабу, на маріупольському напрямку сепаратисти використовували гранатомети, кулемети великого калібру, стрілецьку зброю та озброєння БМП.

«На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів – Авдіївку, Луганське та Майорськ. З гранатометів та кулеметів великого калібру – Новолуганське, Новгородське, Троїцьке, Зайцеве. По Зайцеву та Новгородському вогонь вели і снайпери», – мовиться у повідомленні.

На луганському напрямку бойовики вели вогонь по Новоолександрівці та Троїцькому, а зі стрілецької зброї обстріляли Кримське, додають у штабі.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах районів Горлівки, Ясинуватої, передмість Донецька і Докучаєвська. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові минулої доби 11 разів порушили режим тиші, зокрема, обстрілявши позиці сепаратистів біля населених пунктів Логвинове, Сокільники, Калинівка, Калинове, Санжарівка.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.