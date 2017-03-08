Церква має бути й надалі відокремленою від держави – глава УГКЦ

Співіснування різних церков в Україні – це один з елементів державної безпеки, вважає глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук).

На його думку, дуже небезпечно, коли держава починає віддавати перевагу одній із конфесій.

«В Україні поліконфесійне суспільство. І є дуже небезпечним, коли держава починає фаворизувати якусь одну церкву. Це створює напругу в релігійному суспільстві, тому ця засада відокремлення церкви від держави вона є досить позитивною і має зберігатися в українському суспільстві, незалежно від того, які вітри віють на владному Олімпі», – сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода.

При цьому він стурбований процесами, які відбуваються в українському православ’ї.

«Я дуже стурбовано дивлюся на ці внутрішні кризи, які переживають православні церкви, зокрема УПЦ (МП), тому що багато людей відходять від церкви. Частина шукає собі іншої церкви, іншої православної, протестантської чи якоїсь іншої, але велика частина розчаровується. Якщо людина відчуває себе зрадженою своєю церквою, тоді у неї виникає недовіра до будь-якої іншої церкви», – каже Святослав (Шевчук).

За його словами, УГКЦ не втручається у справи православних церков, але молиться за об’єднання українського православ’я.

В Україні час від часу порушують питання створення єдиної помісної православної церкви. У вересні минулого року Інститут соціології Національної академії наук України оприлюднив результати соціологічного дослідження «Релігійне життя України». Згідно з опитуванням, 21,3% українців підтримують створення єдиної помісної православної церкви державою, а 35,7% опитаних вважають, що цим мають займатися самі віряни, у той же час 32% респондентів упевнені, що об’єднання церков обмежуватиме право на вибір конфесії.