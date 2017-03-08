У Херсоні пройшов жіночий марш проти домашнього насильства

У Херсоні з нагоди 8 березня пройшов марш проти домашнього насильства і за ратифікацію Стамбульської конвенції.

У ньому взяли участь активісти низки жіночих та правозахисних організацій, учасники заходу – не лише жінки, а й чоловіки. Усі вони пройшли з плакатами по центральній вулиці міста, проспекту Ушакова, від площі Свободи до набережної.

Як сказала одна з організаторок маршу Марина Усманова, мета заходу – надати святу 8 березня нового змісту, поновити цю дату як день боротьби жінок проти гендерної дискримінації.

«Ми дуже сподіваємося, що нас почують. Незважаючи на те, що 89% депутатів Верховної Ради – чоловіки. Наша мета – показати: ми розуміємо, чим насправді викликані зволікання з ратифікацією Стамбульської конвенції», – сказала Усманова.

Стамбульська конвенція передбачає криміналізацію домашнього насильства. У листопаді 2016 року Верховна Рада України відклала ратифікацію Стамбульської конвенцію проти насильства до жінок і домашнього насильства і відправила відповідний законопроект на доопрацювання в профільний комітет.

Стамбульська конвенція була підписана від імені України 7 листопада 2011 року. За словами експертів, необхідність її ратифікації зумовлена перспективою набуття Україною членства в Європейському союзі та наближенням чинного законодавства України до законодавства ЄС, а також пов’язана із зобов’язаннями України перед Радою Європи.