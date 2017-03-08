У США підтвердили розгортання в Росії ракет, заборонених договором

Заступник голови Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США підтвердив, що Росія розгорнула нові крилаті ракети наземного базування середнього радіусу дії, що порушують «дух і намір» угоди про заборону таких ракет.

Як заявив генерал Пол Селва на засіданні комітету у справах силових структур Палати представників, ці ракети, які на Заході позначають як SSC-8, загрожують багатьом об’єктам США в Європі.

За його словами, Вашингтон вважає, що Росія свідомо розгорнула ці ракети, щоб створити загрозу союзові НАТО і об’єктам у зоні відповідальності НАТО.

Він додав, що США вже порушили питання про ці ракети в розмовах із Росією.

Колишній президент США Барак Обама вже заявляв, що Росія цими ракетами порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і малої далекосяжності 1978 року, відомий за скороченнями INF чи РСМД, але нинішня заява стала першим публічним підтвердженням попередніх повідомлень про те, що Росія вже таємно розгорнула ці ракети.

У середині лютого преса у США писала, що Росія вже розгорнула два дивізіони цих ракет.

За повідомленнями, Росія розробляла ці ракети вже протягом кількох років усупереч попередженням США, що вони порушують певні пункти того договору. Москва заявляє, що договору не порушує, а заяви Вашингтона називає «мегафонною дипломатією».