На Дніпропетровщині попрощались із загиблим у промзоні Авдіївки бійцем «ДУКу»

На Дніпропетровщині в середу поховали загиблого в зоні бойових дій на Донбасі бійця 1-ї окремої штурмової роти «ДУК «Правий сектор» Олексія Руфімського. Прощання із загиблим відбулось у Дніпрі, на території обласної лікарні імені Мечникова, у Павлограді та в його рідному селі на Павлоградщині.

За словами бойових побратимів, Олексій Руфімський з позивним «Старий» загинув під час виконання бойового завдання на передових позиціях в Авдіївці 6 березня. За їхніми даними, в нього поцілив снайпер противника. Олексій Руфімський близько року провоював у складі добровольчого формування.

«Мужній, добрий та дуже позитивний», – зазначали ті, хто його знав.

Загиблого вояка поховали в його рідному селі Кочережки Павлоградського району.

За інформацією волонтерів, це 14-й павлоградець, який загинув під час бойових дій на сході України.

«Один з кращих бійців, рік фактично не покидав зони бойових дій, дисциплінований та вишколений воїн, але в той же час завжди посміхався, жартував та піднімав настрій бойовим товаришам, турбувався за них. Будучи на війні, ніколи не забував про свою сім’ю», – зазначено в офіційному повідомленні 1-ї штурмової роти про загибель бійця.

Останнім часом Авдіївка та її околиці потерпають від обстрілів, в яких українська сторона і бойовики звинувачують одна одну.