Поранених волонтерів прооперували, загрози їхньому життю немає – військові

У прес-центрі штабу антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на частині Донбасу повідомили, що двох поранених унаслідок обстрілу раніше в середу волонтерів прооперували, загрози їхньому життю немає.

Як мовиться в повідомленні, поранених волонтерів благодійного фонду «Батальйон «Волонтер» Юлію Толмачову та Сергія Адам’яка доставили до Бахмутської центральної районної лікарні, де їх прооперували військові лікарі, а потім їх евакуювали до Дніпра.

Координатор групи військових лікарів полковник Володимир Роговський розповів, що Юлія Толмачова зазнала вогнепального осколкового поранення м’яких тканин голови та струсу головного мозку легкого ступеня, її колега Сергій Адам’як зазнав важкого вогнепального поранення лівої руки. Оперативне втручання пройшло без ускладнень, мовиться в повідомленні.

Обстріл стався біля селища Зайцева Донецької області, на околиці Горлівки, поділеного на дві частини лінією фронту. Раніше повідомляли, що їхнє авто обстріляв, імовірно, снайпер спільних російсько-сепаратистських сил розривними кулями.