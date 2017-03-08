Волинець: причиною загибелі гірника на Донеччині став викид метану

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив оновлені дані про загибель гірника на Донеччині, що сталася раніше в середу: причиною став викид метану.

Як написав він у фейсбуці, рівень метану вдалося стабілізувати досить швидко. Рятувальники працюють над тим, щоб дістати тіло загиблого шахтаря 1978 року народження, додав Волинець.

Спершу Волинець повідомляв про викид вугілля як про причину трагедії.

Раніше в середу голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляв, що в шахті стався викид газу з вугіллям, і на момент вибуху в забої, де це сталося, працювали чотири шахтарі; трьом вдалося вибратися, а одного засипало.