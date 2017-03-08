Голова МЗС Німеччини виступив за поетапне зняття санкцій із Росії – агентство

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель, що обійняв цю посаду наприкінці січня, заявив в інтерв’ю російському агентству «Інтерфакс», що припускає поетапне зняття санкцій із Росії в разі поступу у виконанні мінських домовленостей.

За його словами, як їх наводить агентство, він був би «дуже радий» такому поступові, щоб можна було говорити і про поетапне послаблення санкцій.

Наступного дня, в четвер, він має відвідати Росію, де виконання мінських домовленостей буде однією з головних тем його переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Минулого тижня, 2 і 3 березня, Зіґмар Ґабріель відвідав Україну, де з ним зустрілися президент Петро Порошенко і голова МЗС Павло Клімкін і виклали позицію України щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу.

Німеччина і голова її МЗС відіграють важливу роль у так званому «нормандському форматі» переговорів про врегулювання на частині сходу України, разом із Україною, Францією і Росією.

Зіґмар Ґабріель, що є також віце-канцлером Німеччини і до переходу на чоло МЗС був також міністром економіки Німеччини, і на попередній посаді не раз виступав категорично проти можливого посилення санкцій щодо Росії і за їхнє поступове послаблення у відповідь на окремі кроки Москви до виконання мінських угод.

Схожі думки висловлювали раніше й деякі інші чільні політики у країнах Європейського союзу.

Наразі офіційна політика ЄС щодо санкцій, застосованих до Росії, полягає в тому, що ті обмеження, що пов’язані з агресією Москви на сході України, можуть бути скасовані тільки після повного виконання Росією мінських домовленостей, а ті, що запроваджені через окупацію Криму, – після деокупації півострова. Така ж нині й позиція щодо санкцій і Сполучених Штатів Америки й інших держав «Групи семи».

Зіґмар Ґабріель є лідером лівоцентристської Соціал-демократичної партії Німеччини, до якої належить і попередній міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Ця партія є головним суперником провідної нині правоцентристської партії «Християнсько-демократичний союз» канцлера Анґели Меркель, але в нинішньому уряді перебуває з нею разом у «великій коаліції». Соціал-демократи в Німеччині нині дотримуються більш проросійських поглядів, ніж християнські демократи.