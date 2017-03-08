У Києві розстріляли підприємця в авті, поліція шукає підозрюваних і свідків

Поліція Києва повідомила, що в Києві, в Голосіївському районі невідомий розстріляв авто, в якому повертався додому місцевий мешканець-підприємець із двома дітьми, біля його дому.

Чоловік, імені якого не називають, загинув, а дітей доставили в лікарню ще до приїзду поліції на місце події, мовиться в повідомленні.

«Поліція встановлює свідків та очевидців події, проводиться ретельний огляд прилеглої території. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення всіх подробиць події та осіб, причетних до вбивства», – мовиться в повідомленні.

За результатами огляду місця події попередньо з’ясувалося, що зловмисник зробив шість пострілів, імовірно, з пістолета Макарова, повідомили в поліції. За фактом убивства почали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).