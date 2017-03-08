У Пакистані стратили п’ятьох талібів за напади на поліцію й військових

Військові Пакистану повідомили про страту п’ятьох пакистанських талібів, яких військові суди визнали винними у причетності до нападів на військових та інших силовиків.

За повідомленням, членів угруповання «Техрік-е-Талібан Пакистан», яких військові назвали «запеклими терористами», стратили в окружній в’язниці Когат на північному заході країни.

Військові суди над звинуваченими в тероризмі в Пакистані легалізували в січні 2015 року на дворічний термін, стверджуючи, що звичайні цивільні суди надто повільно розглядають такі справи, а судді бояться помсти. Крім того, в Пакистані зняли мораторій на смертну кару. На такі кроки у країні пішли після нападу на школу в місті Пешаварі у грудні 2014 року, внаслідок якого загинули 147 людей, більшість із яких були учні.