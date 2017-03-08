У НАТО назвали Росію винною в подіях на сході України і готують засідання з цього приводу – Пристайко

У Північноатлантичному союзі в перебігу засідання Комісії Україна – НАТО у Брюсселі висловили чітку підтримку Україні з боку і всієї організації, і 28 країн-членів, повідомив заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко.

«Вони знають, хто на кого напав, розуміють хто винен, і називають винною Росію», – сказав він про позицію НАТО щодо подій на сході України в ефірі телеканалу «112 Україна».

За результатами засідання комісії вдалося досягти домовленості, що цього року може відбудуться засідання НАТО щодо ситуації в Україні на рівні не менш ніж міністрів закордонних справ, додав він.

За словами Вадима Пристайка, в перебігу його зустрічей і з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, і з послами всіх 28 членів НАТО співрозмовники висловлювали інтерес до того, що відбувається на сході України, чому відбувається погіршення ситуації і яким шляхом іде Україна, щоб вийти з цієї ситуації.

Крім того, розповів він, у НАТО цікавилися питаннями реформ, як Україна буде боротися з корупцією, як знайде своє місце серед країн ЄС.

«Послів також цікавить, чи український народ підтримує політику уряду, чи відображає «Мінський процес» волю народу», – додав Пристайко.

Як повідомляли перед засіданням у місії України в НАТО, на порядку денному була ситуація в Україні та навколо неї.