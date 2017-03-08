Київське метро в Шевченків день оголосило акцію «читаєш Кобзаря – проходиш безкоштовно!»

Київський метрополітен оголосив, що в середу, 9 березня, на день народження Тараса Шевченка, проведе акцію «читаєш Кобзаря – проходиш безкоштовно!»

Акція буде обмежена кількома станціями і часовими проміжками, мовиться в повідомленні метрополітену у фейсбуці.

«Чекаємо на вас із улюбленими віршами біля наших контролерів: 12.00–13.00 – станція «Тараса Шевченка», 13.20–14.00 – станція «Контрактова площа», 14.20–15.00 – станція «Майдан Незалежності», – повідомили в метро.

Тарас Шевченко, український поет, письменник і художник, громадський і політичний діяч, народився 9 березня 1814 року. Він також став одним із символів України, і день народження Тараса Шевченка українці вшановують як неформальне свято. Існують і пропозиції зробити цей день вихідним, скасувавши натомість вихідний 8 березня, Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.