Білий дім пропонує Джонові Гантсману стати послом США в Росії – ЗМІ

Білий дім запропонував колишньому губернаторові штату Юта Джону Гантсману стати новим послом США в Росії, і він пристав на цю пропозицію. Про це з посиланням на неназвані джерела в адміністрації Трампа повідомили 8 березня видання Politico, інформагенція Associated Press та телеканал NBC News.

Гантсман намагався здобути номінацію Республіканської партії на виборах 2012 року, він був послом у Сінгапурі за президента Джорджа Буша-молодшого і послом у Китаї у період правління президента Барака Обами.

Джон Гантсман був відвертим критиком Трампа під час торішньої виборчої кампанії, він закликав однопартійця вийти з президентської гонки після оприлюднення давнього запису, на якому Трамп вихвалявся мацанням жінок. Але видання Politico, яке першим повідомило про вибір Білого дому на посаду посла в Росії, твердить, що відтоді Гантсман і Трамп значно поліпшили своє ставлення один до одного.

Призначення нового посла США в Росії відбувається в час, коли Конгрес та ФБР розслідують імовірний вплив Москви на президентські вибори 2016 року.

Нині послом США в Росії є Джон Теффт, який до середини 2013 року працював на аналогічній посаді в Україні. Послом у Москві Теффт став у серпні 2014 року.