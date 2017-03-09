Бойовики на Донбасі скоротили кількість обстрілів – штаб

Підтримувані Росією бойовики 8 березня здійснили 69 обстрілів позицій Збройних сил України, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Це менше, ніж у попередні дні: більш як тиждень, за винятком неділі, бойовики обстрілювали українські позиції понад 100 разів на добу.

Обстріли 8 березня зафіксовані на всіх напрямках, але лише Зайцеве, що на Донецькому напрямку, сепаратисти обстріляли з артилерії, інформує штаб.

Уперше за тривалий період у штабі АТО повідомили, що втрат серед українських воїнів немає.

Також штаб повідомляє, що «під час несення служби на передових позиціях військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу, одного снайпера знищено». Де саме стався цей бойовий контакт, у ранковому зведенні не уточнюється.

В угрупованні «ДНР» заявляють про активізацію бойових дій увечері 8 березня і звинувачують українських військових в обстрілах півдня контрольованої бойовиками території, а також околиць Горлівки та Донецька. В угрупованні «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 8 березня.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.