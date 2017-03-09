Німеччина: розміщення Росією ракет «Іскандер» у Калінінграді загрожує європейській безпеці

Рішення Росії розмістити на постійній основі в Калінінградській області ракетні комплекси «Іскандер» стало б ударом по європейській безпеці, заявив міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель російському агентству «Інтерфакс» 8 березня.

«Саме тому ми дуже уважно спостерігаємо, що відбувається в Калінінграді», – наголосив Ґабріель.

Частина ракет класу «Іскандер» може вражати цілі на відстані до 700 кілометрів, що в разі розміщення в російському напіванклаві на Балтійському морі ставить під загрозу столицю Німеччини Берлін.

9 березня Ґабріель має відвідати Росію. Серед головних тем його переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим буде також виконання мінських домовленостей.

Заступник голови Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Пол Селва підтвердив 8 березня, що Росія розгорнула нові крилаті ракети наземного базування середнього радіусу дії, що порушують «дух і намір» угоди про заборону таких ракет.