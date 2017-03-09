В Авдіївці відновили постачання води з ДФС до абонентів – рятувальники

У потерпілій від обстрілів Авдіївці о 6:00 9 березня відновлене централізоване постачання води з Донецької фільтрувальної станції. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Поповнено резервуар питної води об’ємом 4 тисячі кубометрів. О 6:00 9 березня відновлено водопостачання до абонентів. Станом на 7:00 9 березня у місті Авдіївка тепло-, водо- та електропостачання здійснюється в штатному режимі», – ідеться в повідомленні рятувальників.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський удень 8 березня повідомив, що відновлено електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

5 березня у результаті обстрілів знову сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач біля Авдіївки. Це призвело до припинення електропостачання міста та Донецької фільтрувальної станції, що подає у місто воду. ДФС розташована між Авдіївкою та Ясинуватою.

7 березня Жебрівський повідомив про відновлення в Авдіївці лінії електропостачання.