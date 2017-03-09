Російський фондовий ринок відкрився падінням через обвал нафтових котирувань

Торги на російському фондовому ринку відкрилися 9 березня падінням більш як на 2%. Таке зниження, зокрема, демонструє номінований у доларах США індекс РТС.

Причиною втрат стало аналогічне падіння нафтових котирувань у вечірні години 8 березня. Станом на 9:15 за Києвом 9 березня ціна нафти марки Brent на світових біржах становить близько 53 з половиною доларів за барель, хоча від початку березня цей показник намагався закріпитися вище позначки 56 доларів за барель.

Аналітики називають причиною зниження ціни нафти те, що ринок перестав ігнорувати дані, які впродовж багатьох тижнів надходили зі США. Нафтовидобувники зі сланцевих покладів постійно збільшують кількість активних свердловин, а запаси нафти та нафтопродуктів на найбільшому світовому ринку майже невпинно зростають.

За прогнозами аналітиків Citigroup, обсяг видобутку сирої нафти в США до четвертого кварталу 2017 року виросте на 1 мільйон барелів на добу порівняно з аналогічним періодом торік. Крім того, капітальні витрати в сланцевій індустрії і в цілому в нафтовому секторі Північної Америки зростуть у 2017-му на 80% і 45% відповідно.