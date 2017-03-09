США мають на меті вихід Ірану та його союзників із Сирії – посол Гейлі

Посол США в ООН Ніккі Гейлі підтримала мирні переговори щодо Сирії під егідою ООН і назвала однією з цілей США вихід Ірану та його союзників з Сирії.

«Сполучені Штати абсолютно підтримують посла ООН щодо Сирії Стаффана де Містуру і його роботу. Ми підтримуємо процес (під егідою – ред.) ООН, ми підтримуємо переговори в Женеві, ми хочемо бачити, що вони тривають», – заявила посол Гейлі після того, як де Містура коротко поінформував Раду безпеки ООН в Нью-Йорку про прогрес, досягнутий упродовж 10-денних переговорів у Женеві, які закінчилися минулого тижня.

«Нині дуже багато йдеться про політичне рішення. І це переважно означає, що Сирія вже не може бути безпечним притулком для терористів, ми маємо переконатися, що ми вилучаємо (із Сирії – ред.) Іран та його довірених осіб», – додала представниця США.

Іран є один із головних союзників президента Сирії Башара Асада. Тегеран надав своїх радників лояльній Асаду сирійській армії. Також у Сирії діє іранське шиїтське «ополчення», сотні представників якого загинули під час сирійської громадянської війни, яка триває понад шість років. Крім того, Іран підтримує бойовиків ліванської шиїтської мусульманської групи «Хезболла», яка також бере участь у збройному конфлікті. Сполучені Штати вважають «Хезболлу» терористичним угрупованням.