Лідер угруповання «Ісламська держава» втік із Мосула – повідомлення

Лідер угруповання «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді втік зі своєї бази в Мосулі. Про це заявили американські та іракські представники, але незалежного підтвердження ці дані ще не мають.

За цією інформацією, відсутність ознак внутрішньої комунікації серед високопоставлених бойовиків угруповання та зменшення кількості повідомлень у Telegram, Twitter та інших соціальних мережах, ймовірно, означають, що аль-Багдаді залишив найбільше місто з тих, які будь-коли контролювала його група.

Зокрема, бойовики не коментували втрату в січні східної частини Мосула в боях із приблизно 100-тисячними іракськими силами. Сам аль-Багдаді не поширював жодних промов іще з листопада 2016 року.

Бойовики угруповання «Ісламська держава» в 2014 році захопили контроль над другим за кількістю населенням містом Іраку – Мосулом. Невдовзі після цього Абу Бакр аль-Багдаді проголосив себе лідером «халіфату».