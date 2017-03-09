Президент України Петро Порошенко закликає ухвалити закон про збільшення частки української мови на телебаченні.

«Крок за кроком доля української мови в ефірі радіо збільшується. Хочу наголосити, що незабаром таку ж технологію я запропоную застосувати і до телебачення, де зараз присутність української мови є неприпустимо малою», – сказав він.

8 листопада 2016 року набули чинності законодавчі зміни, відповідно до яких частка пісень державною мовою в ефірі радіостанцій має становити 25% (упродовж першого року) у проміжках часу між 07:00 і 14:00 і між 15:00 та 22:00, а частка ведення передач українською мовою має становити не менше як 50%.