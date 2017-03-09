Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
09 Березень 2017, Київ 11:40
Новини | Події

Порошенко закликає ухвалити закон про збільшення частки української мови на телебаченні

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Дивитись коментарі

Президент України Петро Порошенко закликає ухвалити закон про збільшення частки української мови на телебаченні.

«Крок за кроком доля української мови в ефірі радіо збільшується. Хочу наголосити, що незабаром таку ж технологію я запропоную застосувати і до телебачення, де зараз присутність української мови є неприпустимо малою», – сказав він.

8 листопада 2016 року набули чинності законодавчі зміни, відповідно до яких частка пісень державною мовою в ефірі радіостанцій має становити 25% (упродовж першого року) у проміжках часу між 07:00 і 14:00 і між 15:00 та 22:00, а частка ведення передач українською мовою має становити не менше як 50%.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG