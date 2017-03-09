Нетаньягу заявить Путіну про неприпустимість появи іранських сил на кордоні з Ізраїлем – офіс прем’єра

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу використає свій візит до Москви 9 березня, щоб висловити президенту Росії Володимирові Путіну «сильну опозицію щодо присутності іранських сил та його союзників» на північному кордоні Ізраїлю з Ліваном і Сирією. Про це повідомив офіс ізраїльського прем’єра.

«Це дуже важлива зустріч для безпеки Ізраїлю. Перемога над тероризмом угруповання «Ісламська держава» не має призвести до сплеску тероризму з боку Ірану і його союзників. Ми не обмінюватимемо тероризм на тероризм», – цитує Нетаньягу його прес-служба.

Крім ізраїльського прем’єра, Москву цими днями відвідають високопосадовці з Туреччини та Німеччини.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 9 березня зустрінеться зі своїм німецьким колегою Зіґмаром Ґабріелем, щоб обговорити конфлікт на сході України та мілітаризацію на кордоні Росії та ЄС у Калінінградській області. Можливою є також зустріч голови МЗС Німеччини з президентом Росії Володимиром Путіним пізніше 9 березня.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, як очікується, прибуде до Москву 9 березня, але зустрінеться з Путіним лише 10 березня, йдеться в повідомленні Кремля. Очікується, що сторони обговорять конфлікт у Сирії, а також спільні економічні проекти.