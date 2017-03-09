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09 Березень 2017, Київ 11:37
Новини | Події

Порошенко вручив національну премію імені Шевченка чотирьом лауреатам

Петро Порошенко

Петро Порошенко

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Президент України Петро Порошенко вручив національну премію імені Тараса Шевченка чотирьом лауреатам.

Сьогодні відбулася церемонія нагородження.

Премія присуджена Івану Малковичу у номінації «Література» за книгу поезій «Подорожник з новими віршами».

Також премію присуджено Миколі Малишку у номінації «Візуальні мистецтва» за художній проект «Лінія» (скульптура).

У номінації «Музичне мистецтво» премію отримала Богдана Фроляк за симфонію-реквієм «Праведна душа», хорову кантату «Цвіт» і музичний твір «Присниться сон мені».
Також у номінації «Кіномистецтво» премію присуджено Степану Ковалю за анімаційний серіал «Моя країна – Україна».

Національна премія України імені Тараса Шевченка присуджується в кількох номінаціях, зокрема «Література», «Літературознавство і мистецтвознавство», «Публіцистика і журналістика», «Кінематографія», «Музичне мистецтво», «Театральна мистецтво», «Концертно-виконавське мистецтво», «Народне і декоративно-прикладне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». Однак щорічно присуджується не більше ніж 5 національних премій (не більше від однієї у кожній з номінацій).

Розмір грошової премії, яку отримують лауреати, щороку встановлюється згідно з указом президента. У 2016 році Порошенко присудив 5 премій імені Тараса Шевченка, розмірпремії – 192 тисячі гривень.

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