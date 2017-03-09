Поліція відкрила провадження через викид вугільного пилу на шахті в Торецьку

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викиду вугільного пилу на шахті «Центральна» в Торецьку на Донеччині, в результаті чого загинув шахтар.

Як повідомляє прес-служба поліції у Донецькій області, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

За даними поліції, близько 12:30 8 березня на горизонті 1146 метрів ділянки №95 шахти «Центральна» стався викид вугільного пилу – на той час у шахті перебували троє людей, двом шахтарям після викиду пилу вдалося врятуватися, а один був заблокований – він загинув.

У грудні минулого року також на дільниці № 95 шахти «Центральна» держпідприємства «Торецьквугілля» на горизонті 1146 метрів стався вибух вугільного пилу. За цим фактом було розпочате досудове розслідування за статтею 270 «Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою» Кримінального кодексу України. На момент аварії у шахті перебували сім працівників, тоді всіх гірників врятували.