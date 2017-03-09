На Донеччині минулої доби внаслідок обстрілів поранені 3 мирних жителів – поліція

На Донеччині минулої доби внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків поранені троє мирних жителів.

Як повідомляє прес-служба поліції Донецької області, біля селища Зайцеве внаслідок обстрілів чоловік та жінка отримали осколкові поранення.

«Жінка 1961 року народження та чоловік 1978 року народження, жителі Житомирської області, отримали поранення поблизу Зайцева, що неподалік окупованої Горлівки, внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що з осколковими пораненнями їх доправили до лікарні в Бахмут.

За даними силовиків, також вчора в Авдіївці чоловік постраждав в результаті розриву снаряду біля його будинку, він отримав осколкове поранення голови.

За цими фактами поліція відкрила кримінальні провадження за статтею 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Бойовики з угруповання «ДНР» не коментують цих заяв, водночас вони звинувачують українських військових в обстрілах Горліки і селища Зайцеве.

Прес-офіцер 72-ї окремої механізованої бригади Олена Мокренчук повідомляла, що 8 березня бойовики обстріляли українських волонтерів біля Зайцева Донецької області, були поранені.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».