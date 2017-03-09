Росія визнає рішення Міжнародного суду ООН щодо позову Києва – Пєсков

Росія визнає рішення Міжнародного суду ООН щодо позову Києва до Москви, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

«Російська сторона є учасником цього розгляду. Тобто, якщо б Росія не визнавала б рішення суду, то, відповідно, вона не була б учасником цього розгляду», – сказав Пєсков.

У січні Україна подала позов до Міжнародного суду ООН проти Росії щодо порушення нею Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Цього тижня в головному судовому органі ООН, який працює в Гаазі, розпочалися слухання цієї справи.

Україна також просить суд в Гаазі застосувати тимчасові заходищодо Росі ї на час розгляду справи. Серед них – домогтися від Росії негайно припинити матеріальну й іншу підтримку «груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні», і вчинити тиск на такі групи, щоб вони надалі не здійснювали таких актів, а також утриматися від дискримінації у Криму, зокрема, зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».