Лукашенко доручив не стягувати «податок на дармоїдство» до кінця року

Декрет №3 «Про запобігання соціальному утриманству» скасовувати не будуть, але протягом року відповідний збір стягуватись не буде. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді у четвер, інформує білоруська державна агенція новин «БелТА».

«Протягом березня, якщо потрібно, нам треба підкоригувати цей декрет. Але декрет скасовуватися не буде. Передайте насамперед чиновникам, що він буде виконуватися з тими поправками, про які я сказав», – заявив Лукашенко.

Водночас організатори акцій протесту, оргкомітету із боротьби проти декрету №3, кажуть, що й надалі боротимуться за повне скасування податку «на дармоїдство», а також за те, щоб тим, хто його сплатив, держава повернула гроші.

Останніми тижнями Білоруссю прокотилася хвиля протестів, учасники якої вимагали скасувати рішення президента Білорусі Олександра Лукашенка про щорічний одноразовий збір на суму в перерахунку у приблизно 200 євро, який мають сплачувати всі громадяни, що не працюють понад 180 днів на рік. Закон не поширюється на зареєстрованих на біржах праці осіб, які шукають роботу, домогосподарок, фермерів і осіб, що працюють у Росії. Термін сплати нового податку вибіг 20 лютого 2017 року.