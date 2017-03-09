Розгляд апеляційної скарги Насірова призначено на 13 березня – суд

Судове засідання з розгляду апеляційної скарги на запобіжний захід усуненому з посади голови Державної фіскальної служби Роману Насірову призначено на 13 березня, інформує у четвер прес-служба Апеляційного суду міста Києва.

«Розгляд апеляційної скарги, поданої на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 7 березня 2017 року про обрання запобіжного заходу голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову у вигляді тримання під вартою, призначено на 13 березня 2017 року», – йдеться в повідомленні.

В суді уточнили, що час початку засідання –11:00, місце проведення – зала судового засідання №201.

7 березня Солом’янський районний суд Києва частково задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

6 березня у виступах на судовому засіданні брав участь і Насіров. До зали засідань він прийшов сам, хоч і за допомогою медиків, на попередніх засіданнях його завозили на ношах.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.