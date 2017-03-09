Покладання квітів до пам’ятника Шевченку в Криму пройшло під наглядом поліції – активісти

Активісти Українського культурного центру в анексованому Росією Криму в Сімферополі поклали квіти до пам’ятника українському письменнику Тарасу Шевченку під наглядом російської поліції. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомила активістка Українського культурного центру Олена Попова.

За її словами, цього року заходи пройшло без провокацій, але співробітники поліції проводили зйомку всіх, хто прийшов до пам’ятника.

«У цьому році покладання квітів до пам’ятника Шевченку пройшло мирно, без ексцесів. Звичайно, не дуже комфортно, коли тебе знімають силовики, але цього разу не заборонили знімати і нам. Приємно було побачити знайомі обличчя сімферопольців, які продовжують приходити до пам’ятника в цей день. Ми обнімалися і фотографувалися», – розповіла Попова.

За її словами, крім представників Українського культурного центру в Криму, до пам’ятника Шевченка прийшли жителі Сімферополя, парафіяни Української православної церкви.

Також покладання квітів провели представники проросійської громадської організації «Українська громада Криму».

У підконтрольній Кремлю адміністрації Сімферополя відмовили місцевим активістам у проведенні 9 березня заходів до дня народження Шевченка.

У 2015 році сімферопольці планували провести мітинг біля пам’ятника Шевченку, проте сімферопольська адміністрація відмовила їм в цьому і погодила проведення мітингу в Гагарінському парку біля скульптури «Три грації». Незважаючи на це, активісти принесли квіти до пам’ятника Шевченкові на вулиці Севастопольській. Тоді співробітники поліції затримали організатора акції – Леоніда Кузьміна і ще двох активістів. За словами поліцейських, причина затримання – використання у ході мітингу української символіки, пізніше активістів відпустили, також був судовий розгляд.

Щороку 9 березня Україна і українська діаспора в усьому світі святкують річницю з дня народження українського поета і художника Тараса Шевченка.