Сенат Польщі відкликав законопроект про заборону українського і литовського націоналізму – ЗМІ

Сенат Польщі (верхня палата парламенту) відкликали з Сейму зміни до закону про заборону пропаганди комунізму та інших тоталітарних систем у назвах будинків, споруд і об’єктів громадського призначення. Новий законопроект передбачав розширення застосування цього закону, зокрема, на український та литовський націоналізм, передає у четвер «Польське радіо».

Згідно з повідомленням, відкликання законопроекту відбулося за поданням спікера Станіслава Карчевського.

Пропозицію підтримали 49 сенаторів, проти висловилися 12, утрималися – 7. Повідомляється, що і за, і проти були політики як з керівної партії «Право і справедливість», так і з опозиційної «Громадянської платформи».

Причиною відхилення нового законопроекту стали запропоновані минулоріч положення про розширення застосування закону про український та литовський націоналізм.

«Ми не можемо дозволити собі псувати взаємини із сусідами», – заявив сенатор Роберт Мамонтов.

«Коли говорити про це, якщо не нині, адже в Україні розвивається необандеризм. Краще зараз, ніж потім, коли все це зміцниться. Треба діяти зараз, коли цей рух тільки відроджується», – заявив, у свою чергу, інший сенатор Єжи Червінський.

За даними «Польського радіо», раніше зміни до закону негативно оцінили представники національних менших Спільної комісії уряду та національних та етнічних меншин у Польщі. На їхню думку, ці «поправки могли спричинити нову «війну пам’ятників».

У жовтні минулого року польський Сейм та українська Верховна Рада ухвалили спільну Декларацію пам’яті та солідарності, яка мала би покласти край історичним непорозумінням. ​