ГПУ: суд у Латвії підтвердив рішення щодо спецконфіскації 26 мільйонів доларів США Іванющенка

Заступник генерального прокурора України Євгеній Єнін заявляє, що апеляційний суд у Латвії 7 березня в силі рішення щодо спеціальної конфіскації 26 мільйонів доларів США, які належать колишньому народному депутатові від Партії регіонів Юрію Іванющенку.

«Його адвокати не змогли довести законність вказаних коштів. Рішення є остаточним та оскарженню не підлягає. До речі, українське слідство цього разу перебувало на постійному контакті з латвійськими компетентними структурами та сприяло конфіскації цих грошей в Латвії», – написав Єнін на своїй сторінці в Facebook.

Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Напередодні у Генпрокуратурі повідомили, що кримінальні провадження за підозрою Іванющенка об’єднані в одне –провадження стосувалися скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 189 (вимагання), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Минулого тижня стало відомо, що у Європейському союзі з Іванющенка зняли санкції – заборона на в’їзд до ЄС і замороження активів на території ЄС.