Мотузяник: за минулу добу втрат серед військових на Донбасі немає, 3 цивільних поранені

Минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі Збройні сили України втрат не зазнали, однак поранень зазнали троє цивільних. Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Жоден український військовий не загинув та не був поранений на передовій, сказав речник, але поранено цивільних громадян на лінії зіткнення.

«Двом волонтерам із Житомирщини, Юлії Толмачовій та Сергію Адам’яку, пораненим на північних околицях Горлівки, вчасно надали фахову медичну допомогу у бахмутській лікарні, згодом їх евакуювали до Дніпра. Третій потерпілий – це місцевий мешканець Авдіївки, якого було поранено на подвір’ї власного будинку снарядом, випущеним ворогом. Сьогодні вранці чоловіка відправили до військового госпіталю у Покровську», – заявив Мотузяник.

За словами речника, минулої доби інтенсивність бойових дій помітно знизилась на луганському напрямку. Водночас на донецькому напрямку найбільше потерпали позиції ЗСУ навколо окупованої проросійськими бойовиками Горлівки. На маріупольському напрямку під вогонь бойовиків потрапили Широкине, Мар’їнка, Чермалик та Павлопіль.

Раніше у прес-центрі штабу АТО повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 69 обстрілів за минулу добу.

В угрупованні «ДНР» заявляють про активізацію бойових дій увечері 8 березня і звинувачують українських військових в обстрілах півдня контрольованої бойовиками території, а також околиць Горлівки та Донецька. За даними донецьких бойовиків, українська сторона випустила в бік підконтрольних угрупованню «ДНР» територій майже 300 снарядів і мін. В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ 14 разів порушили режим тиші упродовж 8 березня.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.