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09 Березень 2017, Київ 14:35
Новини | Події

Москаль закликає Авакова змінити керівництво патрульної поліції Ужгорода і Мукачева

Геннадій Москаль

Геннадій Москаль

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Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль просить міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і керівника Нацполіції Сергія Князєва змінити керівництво патрульної поліції Ужгорода та Мукачева.

Як повідомляє прес-служба Москаля, голові ОДА патрульні поліцейські у своєму зверненні заявили про приниження та упереджене ставлення з боку начальника управління патрульної поліції в Ужгороді та Мукачеві, а також його заступника.

«З боку керівництва управління є численні порушення законодавства, дисциплінарного статуту, приниження честі та гідності співробітників, пригнічення морально-психологічного клімату колективу, упередженого ставлення до деяких співробітників. Ця ситуація негативно впливає на роботу та підриває авторитет патрульної поліції. Ми висловлюємо недовіру керівництву та просимо вас надіслати комісію для врегулювання ситуації, що склалася, для недопущення негативних наслідків», – йдеться у цьому зверненні.

У МВС і Нацполіції наразі цю ситуацію не коментували.

У листопаді 2015 року в Ужгороді та Мукачеві почала працювати нова патрульна поліція.

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