До обстрілу автобуса під Волновахою 2015 року причетні військовий Росії та бойовик угруповання «ДНР» – СБУ

Служба безпеки України за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України встановила, що причетними до обстрілу рейсового автобуса під Волновахою у 2015 році є військовий Збройних сил Росії та бойовик з угруповання «ДНР». Про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

«Під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України нам вдалося отримати докази, шо стали підставою для повідомлення про підозру громадянину Росії, військовослужбовцю полковнику Синельникову і громадянину України Шпакову з угруповання «ДНР», – повідомив Маяков.

Він уточнив, що Шпаков керував безпосередньо артилерійським батальйоном, який вів обстріл, а Синельніков був «куратором» 5-ї армійської бригади і керував діями Шпакова.

За словами представника СБУ, слідство наразі визначає особи інших бойовиків, причетних до теракту.

«2 роки ми витратили, щоби зібрати докази для того, щоб встановити осіб, які причетні до вчинення злочину», – додав Маяков.

13 січня 2015 року внаслідок обстрілу українського блокпосту під Волновахою на Донеччині 12 пасажирів рейсового автобуса «Златоустівка-Донецьк» загинули (10 на місці, а двоє померли в лікарні). Також було поранено 16 цивільних і двоє українських силовиків.

Українські силовики повідомляли, що обстріл був здійснений із установок «Град», що підтверджують відеозаписи з місця події і знайдені там частини ракет. Силовики також заявляли, що обстріл здійснили із захопленого бойовиками міста Докучаєвська на Донеччині.

Представники угруповання «ДНР» заявили, що не причетні до обстрілу, а автобус із пасажирами, за їхніми словами, нібито знищили українські військові, обстрілявши свій же блокпост.

Однак заяви бойовиків угруповання «ДНР» пролунали вже після того, як вони повідомили в соцмережах про «успішне знищення» українського блокпосту під Волновахою. Коли стало відомо про загибель цивільних, ці повідомлення почали знищувати.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні пізніше оприлюднили свої висновки: всі досліджені ними кратери від вибухів на місці обстрілу блокпосту під Волновахою спричинені ракетами, випущеними з північно-східного напрямку, де й розташоване місто Докучаєвськ.

Одразу після скоєння цього обстрілу було розпочате кримінальне провадження про вчинення теракту, внаслідок якого загинули люди (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України). Покарання за цей злочин передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.