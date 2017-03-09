Мін’юст: повідомлення про погіршення стану здоров’я Насірова в СІЗО не надходили

Міністерство юстиції не отримувало повідомлень про погіршення стану здоров’я відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби і заарештованого Романа Насірова.

«Жодних повідомлень щодо погіршення стану здоров’я чи якихось негативних обставин у Лук’янівського СІЗО ми не отримували», – заявив міністр юстиції Павло Петренко.

13 березня Апеляційний суд Києва розгляне скаргу на обраний Насірову запобіжний захід.

7 березня Солом’янський районний суд Києва частково задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

6 березня у виступах на судовому засіданні брав участь і Насіров. До зали засідань він прийшов сам, хоч і за допомогою медиків, на попередніх засіданнях його завозили на ношах.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.