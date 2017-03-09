Поліція: одна з версій вбивства бізнесмена в Києві 8 березня – його професійна діяльність

Правоохоронці розглядають кілька версій вбивства в Києві 8 березня бізнесмена, головні версії – професійна діяльність та особисте життя, повідомляє прес-служба поліції.

«Ми встановили особу вбитого – це місцевий житель, який займався бізнесом. Тож головними версіями розглядаємо як його професійну діяльність, так й особисте життя», – заявив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

У поліції повідомляли, що 8 березня чоловік, 1965 року народження, разом із двома дітьми повертався автомобілем додому у Голосіївському районі Києва. Біля будинку на вулиці Антоновича невідомий зробив кілька пострілів в авто, внаслідок чого водій отримав смертельні поранення, а дітей із різними пораненнями госпіталізували. На місці події силовики вилучили речові докази – гільзи від патронів до пістолету Макарова.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За даними ЗМІ, загиблим є бізнесмен Олександр Ряжев.