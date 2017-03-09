Порошенко вітає рішення комітету Європарламенту і сподівається на «довгоочікуване рішення» ЄС

Президент України Петро Порошенко вітає позитивне рішення комітету Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ щодо запровадження безвізового режиму для України.

Як повідомив він на свій сторінці в Facebook, наступний і останній етап парламентської компетенції – розгляд рішення про безвізовий режим для українців на пленарній сесії Європарламенту на початку квітня.

«Доручив МЗС активізувати відповідну роботу для якнайшвидшого ухвалення позитивного вердикту ЄП. Після цього останнє слово в процесі візової лібералізації – за державами-членами ЄС», – написав президент України.

Порошенко також висловив сподівання на підтримку європейських країн «цього довгоочікуваного рішення».

Минулого тижня посли 28 країн-членів ЄС підтвердили від імені Ради ЄС неофіційну угоду про лібералізацію візового режиму для громадян України. Угода передбачає безвізовий режим для громадян України, що в’їжджають на територію країн «шенгенської зони», для короткотермінового перебування – до 90 днів у будь-який 180-денний період. Вона буде стосуватися власників біометричних паспортів і не дасть права на працевлаштування.

Сьогодні комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ підтримав законодавчу ініціативу долучити Україну до списку держав, яким для в’їзду до країн Шенгенського простору не потрібні візи. Це рішення є одним із кроків на шляху надання Україні безвізового режиму.