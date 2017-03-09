ГПУ: матеріали розслідування обстрілу автобуса під Волновахою відправлять до міжнародних судів

Матеріали розслідування обстрілу автобуса під Волновахою у 2015 році, до якого, зокрема, причетний полковник Збройних сил Росії Анатолій Синельников, будуть відправлені до Міжнародного суду ООН та Міжнародного кримінального суду як «доказ російської агресії проти України». Про це повідомив у четвер перший заступник генпрокурора Дмитро Сторожук.

«Результати цього розслідування вчергове підтверджують збройну агресію Росії проти України. Слідством встановлена особа – громадянин Росії полковник Збройних сил Російської Федерації Синельников, – яка причетна не тільки до організації ведення збройної агресії проти України, а й безпосередньо здійснювала керівництво бойовиками так званої «ДНР» щодо війни проти ЗСУ», – заявив Сторожук.

За його словами, базу доказів про здійснення агресії Росії щодо України взяла з собою до Гааги українська делегація, яка нині там перебуває. Крім того, матеріали розслідування щодо Волновахибудуть направлені до прокурора Міжнародного кримінального суду, додав Сторожук.

«Дані матеріали, які ми вже зібрали, найближчим часом будуть направлені до суду, це те, що стосується наших судів. Інша частина – ця інформація як доказова база російської агресії проти України, вже була скерована до нашої української делегації, яка на сьогоднішній день перебуває в Гаазі в Міжнародному суді ООН», – сказав Сторожук.

Також перший заступник генпрокурора повідомив, що Україна направить в Інтерпол запит на оголошення в міжнародний розшук причетного до обстрілу автобусу біля Волновахи полковника ЗСУ Росії Анатолія Синельникова.

Раніше сьогодні заступник начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України Віталій Маяков повіддомив, що слідство встановило причетність до обстрілу пасажирського автобуса під Волновахою в січні 2015 року полковника збройних сил Росії Анатолія Синельникова і громадянина України, представника угруповання «ДНР» Юрія Шпакова. За даними СБУ, Шпаков керував безпосередньо артилерійським батальйоном, який вів обстріл, а Синельніков був «куратором» 5-ї армійської бригади і керував діями Шпакова. Слідство наразі визначає особи інших осіб, причетних до теракту.

13 січня 2015 року внаслідок обстрілу українського блокпосту під Волновахою на Донеччині 12 пасажирів рейсового автобуса «Златоустівка-Донецьк» загинули (10 на місці, а двоє померли в лікарні). Також було поранено 16 цивільних і двоє українських силовиків.

Українські силовики повідомляли, що обстріл був здійснений із установок «Град», що підтверджують відеозаписи з місця події і знайдені там частини ракет. Силовики також заявляли, що обстріл здійснили із захопленого бойовиками міста Докучаєвська на Донеччині.

Представники угруповання «ДНР» заявили, що не причетні до обстрілу, а автобус із пасажирами, за їхніми словами, нібито знищили українські військові, обстрілявши свій же блокпост.

Однак заяви бойовиків угруповання «ДНР» пролунали вже після того, як вони повідомили в соцмережах про «успішне знищення» українського блокпосту під Волновахою. Коли стало відомо про загибель цивільних, ці повідомлення почали знищувати.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні пізніше оприлюднили свої висновки: всі досліджені ними кратери від вибухів на місці обстрілу блокпосту під Волновахою спричинені ракетами, випущеними з північно-східного напрямку, де й розташоване місто Докучаєвськ.

Одразу після скоєння цього обстрілу було розпочате кримінальне провадження про вчинення теракту, внаслідок якого загинули люди (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України). Покарання за цей злочин передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.