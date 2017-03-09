КМДА: вночі й вранці 10 березня у Києві очікується туман

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що вночі та вранці 10 березня у Києві очікується туман.

Як повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру, 10 березня очікується видимість 200-500 метрів, буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Міська влада звертається до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, а пішоходам рекомендує переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях.

9 березняу Києві спостерігався туман і смог. У КМДА заявили, що утворення метеорологічної димки у Києві є типовим явищем для мегаполісів і пов’язане винятково з погодними умовами.

Густий туман і смог у Києві фіксуються вже вдруге цього року. У середині січня в столиці України була схожа ситуація. Малохмарну, безвітряну погоду тоді назвали причиною смогу в ДСНС.

Водночас у Національному екологічному центрі України тоді ж твердили, що в поєднанні з погодними явищами причинами смогу в Києві є викиди забруднюючих речовин в атмосферу від автомобільного транспорту та енергетики.